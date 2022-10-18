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Космонавт Артемьев сбил на пешеходном переходе сотрудника ЦПК

Виктория Ивашечкина
11:30 18.10.2022
Как сообщили в Роскосмосе, космонавт оказал первую помощь пострадавшему и вызвал врачей на место происшествия.
Космонавт Артемьев сбил на пешеходном переходе сотрудника ЦПК
© Фото: Сергей Савостьянов, РИА Новости
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Роскосмос прокомментировал сообщения СМИ о ДТП с участием космонавта Олега Артемьева. Ранее появилась информация о том, что он, находясь за рулем своего авто, сбил на пешеходном переходе 63-летнего руководителя проекта ЦПК «Звездный городок».

«ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале

В Роскосмосе уточнили, что пострадавший Анатолий Уронов - сотрудник ЦПК - госпитализирован в больницу в Щелково с переломами.

«Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему», - также сообщили в госкорпорации.

Также подчеркивается, что Центр подготовки космонавтов и Роскосмос оказывают семье и самому пострадавшему всю необходимую помощь.

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Космонавт Артемьев сбил на пешеходном переходе сотрудника ЦПК
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