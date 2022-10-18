«Они давно на дне»: аналитик об отношениях Москвы и Таллина после признания России спонсором терроризма

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Соединенные Штаты Америки не пытаются сдерживать накал ярости прибалтийских стран в отношении России, которые демонстрируют лояльность Западу и набирают политические очки.

Такого мнения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова. Она оценила заявление официального Таллина о признании России спонсором терроризма.

«Эстония завершает прибалтийскую эстафету по признанию России страной-террористом или его спонсором. До этого такой статус России присвоили сеймы Латвии и Литвы, подобное заявление от Эстонии было лишь вопросом времени. США с помощью зависимых стран формируют "санитарный кордон" на западных границах России и Белоруссии», - рассказала аналитик в беседе с RT.

С ее слов, подобные инициативы ранее звучали и в самих Штатах, однако нашлись трезвые люди, которые рассказали о последствиях такого решения. Плюс однозначная позиция Кремля и МИД РФ по этому вопросу «отрезвила» Вашингтон.

«На российско-эстонских отношениях это никак не скажется, они давно на дне... Эту ситуацию для нас лучше всего описывает пословица "Собака лает, караван идет"», - заключила она.

Ранее стало известно о решении эстонского парламента признать Россию спонсором терроризма. Таллин призвал страны Евросоюза поддержать это решение и ввести в отношении Москвы новые санкции.