Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели над дальневосточными морями
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации пролетели над дальневосточными морями. Об этом сообщает Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила более 12 часов», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что истребительное сопровождение ракетоносцам обеспечивали экипажи перехватчиков МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Экипажи Ту-95МС в ходе полета отработали дозаправку топливом в воздухе.
В Минобороны России добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного моря, Балтийского моря, а также Тихого океана.
При этом все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов