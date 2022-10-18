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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели над дальневосточными морями

18:09 18.10.2022
В МО РФ уточнили, что два Ту-95МС пролетели над водами Тихого океана, а также Берингова и Охотского морей. Полет продолжался 12 часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации пролетели над дальневосточными морями. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила более 12 часов», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что истребительное сопровождение ракетоносцам обеспечивали экипажи перехватчиков МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота. 

Экипажи Ту-95МС в ходе полета отработали дозаправку топливом в воздухе. 

В Минобороны России добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного моря, Балтийского моря, а также Тихого океана. 

При этом все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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