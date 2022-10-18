Армия Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели над дальневосточными морями В МО РФ уточнили, что два Ту-95МС пролетели над водами Тихого океана, а также Берингова и Охотского морей. Полет продолжался 12 часов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации пролетели над дальневосточными морями. Об этом сообщает Минобороны России. «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила более 12 часов», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что истребительное сопровождение ракетоносцам обеспечивали экипажи перехватчиков МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота. Экипажи Ту-95МС в ходе полета отработали дозаправку топливом в воздухе. В Минобороны России добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного моря, Балтийского моря, а также Тихого океана. При этом все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее начальник расчета ЗРК «Тор» объяснил, почему «Байрактар» оказался самой простой целью. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика