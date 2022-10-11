Байден обязался предоставить Зеленскому системы ПВО

Главы США и Украины провели телефонный разговор, во время которого обсудили очередные военные поставки Киеву.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Америка продолжит поставлять Киеву все необходимое. Об этом сообщили в Белом доме.

В частности, в телефонной беседе глав государств были упомянуты передовые системы ПВО, которые США пообещали и дальше отправлять Киеву. Помимо этого Байден не забыл обсудить и российские ракетные удары по территории Украины, встав на сторону последней.

Ранее американский лидер заявил, что впервые со времен Карибского кризиса в мире назрела реальная опасность применения ядерного оружия. Как отметил президент, для него не существует такого сценария использования тактического ядерного вооружения, который не привел бы к армагеддону.