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Эксперт объяснил, как Китай использует СПГ для экономического давления на Европу

Анна Назайкина
16:55 18.10.2022
Пекин использует экономический козырь для давления на европейские страны, которые сейчас так нуждаются в голубом топливе, заявил востоковед.
Эксперт объяснил, как Китай использует СПГ для экономического давления на Европу
© Фото: Xu Congjun, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В средствах массовой информации появились данные о том, что Китай прекращает экспорт СПГ в Европу. О том, для чего КНР могла объявить о таком решении перед отопительным сезоном, рассказал «Звезде» востоковед, руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге Кирилл Котков.

«Ничего личного, только бизнес. Буквально недавно европейские дипломаты заявили о том, что Китай - это конкурент с ограниченными возможностями потенциального соприкосновения...В ответ на такое заявление Китай решил воздействовать экономическим путем», - сказал он.

По мнению Коткова, в ответ на такое заявление европейских дипломатов в Пекине приняли решение поставки прекратить , объясни это тем, что Китаю нужен для своего отопительного сезона. Востоковед отметил, что в Китае часть страны вообще не нуждается в отоплении по климатическим причинам.

«Продажа СПГ Китаем третьим странам - это использование возможности заработать .Сейчас в связи с демаршем со стороны ЕС, Китай решил разыграть газовую карту ,пытаясь оказать на ЕС экономическое давление», - считает Котков.

Он отметил, что Китай использует экономический козырь для давления на европейские страны, которые так нуждаются в голубом топливе.

«Если исходить из соотношения цена качество ,то альтернативы российского газа для Европы пока нет. А Китай находится от Европы далеко. Даже если Европа будет закупать газ у Китая, он будет стоить дорого», - добавил эксперт.

В Европе уже не раз выражали сомнение по поводу способности Брюсселя заместить российский газ. Так, в начале месяца вице-премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что властям ЕС в ближайшее время не удастся обеспечить бесперебойные поставки газа на уровне обычного импорта из РФ.

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