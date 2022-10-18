Корреспондент показал, как выглядит КПП «Успенка» в ДНР после снятия погранконтроля

Проход людей и проезд автомобилей на пункте пропуска «Успенка» со стороны ДНР осуществляется свободно - без паспортного контроля и досмотра.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пограничный контроль, осуществлявшийся Министерством государственной безопасности ДНР на контрольно-пропускном пункте «Успенка», снят и более не осуществляется. Как сейчас выглядит неработающий пункт пропуска, показал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

«В синем здании люди, которые пересекали границу пешком, оформляли документы и проходили досмотр и паспортный контроль, рядом проезжали автомобили, которые останавливались и оформляли документы. Сейчас работает единый пункт пограничного пропуска "Матвеев Курган" со стороны Ростовской области», - рассказал Закурдаев.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике объявили о прекращении пограничного контроля с соседними субъектами России.