Самый безопасный взрыв: кадры утилизации боеприпасов ВСУ Росгвардией под Херсоном

Снаряды уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности. Подготовленная специальным образом площадка была удалена от дорог и населенных пунктов.

© Видео: Пресс-служба Росгвардии © Фото: Пресс-служба Росгвардии

Украинские неразорвавшиеся боеприпасы все-таки разорвались - но уже в безопасном месте на полигоне, под чутким присмотром российских взрывотехников. Кадры уничтожения взрывоопасных предметов в Херсонской области публикует пресс-служба Росгвардии.

«Инженерно-технические подразделения Росгвардии уничтожили 40 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра и пять неразорвавшихся снарядов для реактивных систем залпового огня "Град"», - говорится в сообщении.

Эти боеприпасы обнаружили в Херсонской области в ходе инженерной разведки местности.

Снаряды уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности. Подготовленная специальным образом площадка была удалена от дорог и населенных пунктов.

Ранее «Звезда» показала, как мобилизованные тренируются воевать в темное время суток