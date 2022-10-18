Лукашенко провел встречу с Дугиным

В начале октября Евросоюз внес Александра Дугина в новый санкционный список за поддержку позиции Кремля.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным, сообщает БелТА. По данным агентства, разговор длился более двух часов. Подробности и темы разговора не раскрываются.

Александр Дугин - отец журналистки Дарьи Дугиной, убитой спецслужбами Украины 20 августа в Подмосковье. Автомобиль девушки был взорван на Можайском шоссе. Она погибла мгновенно, ей было 29 лет.

Дугин назвал дочь прекрасной девушкой и настоящим патриотом России, православным человеком, восходящей звездой, которая никогда не призывала к насилию.