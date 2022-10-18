Эксперт объяснил связь частичной мобилизации и падения безработицы в Москве

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Частичная мобилизация повлияла на общее падение безработицы в Москве. Такого мнения придерживается HR-эксперт Гарри Мурадян. В разговоре со «Звездой» он отметил, что статистика выправилась за счет призванных на службу и покинувших страну.

«Кого-то забрали, кто-то уехал за рубеж и они перестали числиться на учете по безработице. Мы должны отметить тот факт, что большое количество безработных ребят либо призваны на службу и таковыми теперь не являются, либо находятся за рубежом и таковыми теперь не числятся», - заявил Мурадян.

Оперируя статистическими данными, эксперт призвал помнить о том, что многие москвичи работают неофициально и не числятся в списках безработных.

«Например, кто-то занимается фрилансом или самозанятый. Формально он считается безработным, а по факту у него работа есть. Он принимает деньги на карту. Цифры, о которых мы говорим, это люди официально стоящие на учете на бирже труда», - уточнил эксперт.

Накануне военный комиссар Москвы Максим Локтев объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в российской столице. С его слов, все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил 21 сентября. В первую очередь призыву подлежали молодые люди с реальным боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью.