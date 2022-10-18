«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары

Фотоальбом был сделан с использованием материалов акции «Жены героев», которую женщины организовали в регионе в поддержку участников спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин оценил красоту женщин в платьях и кителях, которые провели акцию в поддержку своих супругов и спецоперации. Альбом с фотографиями жен офицеров и солдат российскому лидеру показал глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей встречи.

«Эту акцию провели женщины - жены офицеров и солдат. Они назвали ее "Жены героев"...Захотели и провели фотовыставку на улицах Самары...Они сказали: "Пусть парни знают и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна», - сказал глава региона.

Губернатор передал альбом президенту. Просмотрев с интересом несколько страниц, Путин попросил разрешения оставить альбом себе.

«Молодцы. Красавицы. Красивые женщины...Можно я возьму себе?», - сказал глава государства Азарову.

Губернатор Самарской области объяснил, что обещал женщинам передать альбом российскому президенту, и теперь такая возможность представилась.

Ранее, 9 октября, в поддержку специальной военной операции на площади у Музея Победы в столице стартовала Всероссийская акция «Сердце защитнику».