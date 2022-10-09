Юнармейцы Москвы построились в виде сердца в поддержку участников спецоперации

Планируется, что акцию «Сердце защитнику» поддержат участники движения в других субъектах страны.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сто юнармейцев выстроились в большое сердце, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Всероссийская акция «Сердце защитнику» стартовала 9 октября на площади у Музея Победы в Москве.

Помимо необычного построения, юнармейцы запишут обращения к воинам Донбасса и передадут теплые слова участникам спецоперации.

Вдохновителями акции стали юнармейцы Луганской народной республики, записавшие видео с построением в форме сердца. Московские юнармейцы приняли эстафету. Планируется, что акцию поддержат и в других субъектах страны.

«Мы надеемся, что участие в ней (в акции. - Прим.ред.) юнармейцев по всей стране продемонстрирует широкую искреннюю поддержку защитникам мирных жителей и нашей общей Родины», - сказал начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

После торжественного старта юнармейцы из других регионов построятся в сердца во дворах домов, перед школами, на спортивных площадки и в парках.