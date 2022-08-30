Путин поддержал инициативу создания адаптационных центров для мигрантов

Президент РФ отметил, что начинать работу с потенциальными мигрантами необходимо еще в их родных странах.

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Российский лидер Владимир Путин положительно отозвался об идее создать в стране адаптационные центры для мигрантов. Первоначально инициатива была высказана главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Во время встречи с президентом РФ он рассказал о начале работ над нововведениями, призванными противостоять социальной и пространственной изоляции мигрантов. Также специалист указал на необходимость привлекать к участию в этом процессе общественные и религиозные организации.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов», - прокомментировал Путин.

Глава государства отметил, что уже беседовал с коллегами по поводу вопроса мигрантов и многие из них подключились к соответствующей работе. По его словам, в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане откликнулись на предложение вести активность на их территории с готовностью.

«Там никто не против, никто не возражает... Они даже в этом заинтересованы», - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Российский президент заметил, что в странах, из которых идет поток мигрантов в РФ, осознают, что для лучшей адаптации приезжающие люди должны знать язык, законодательство и культуру России. При этом, по мнению Путина, нашей стороне стоит чуть более активно подойти к делу.