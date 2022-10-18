В стране и мире Хуснуллин назвал сроки демонтажа поврежденных пролетов Крымского моста Анна Назайкина Первые металлоконструкции уже движутся в сопровождении ГАИ в сторону моста, заявил вице-премьер. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал сроки демонтажа поврежденных пролетов Крымского моста. По словам вице-премьера, задача будет выполнена до конца декабря. «До конца декабря планируем полностью демонтировать два пролеты существующих, которые взорваны. Два пролета, которые повреждены, их тоже демонтируем», - сказал он. Хуснуллин добавил, что на сегодняшний день уже заказан металл, работы ведутся круглосуточном режиме. «Уже первые конструкции движутся с сопровождением ГАИ в сторону Крымского моста», - заявил вице-премьер. Утром 8 октября на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух пролетов. Кроме того, воспламенилось семь ж/д цистерн с топливом. Экспертное мнение и аналитика