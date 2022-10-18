Васильев заявил, что ВСУ следят за Госдумой и поэтому ее заседания должны быть закрытыми

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Ограничение трансляций заседаний Госдумы РФ в режиме реального времени - вынужденная мера, продиктованная соображениями безопасности. Об этом «Звезде» рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

По его мнению, обсуждение некоторых вопросов должно проводиться в узком кругу, так как ВСУ отслеживают информацию и наносят удары.

«Те вопросы, которые требуют деликатного обсуждения в узком профессиональном кругу, не должны быть достоянием нашего противника. Ведутся работы по восстановлению гражданского объекта. После прохождения информации наносятся удары по объекту. Поэтому информация должна быть закрытой. К этому надо привыкать», - отметил Васильев.

При этом он указал, что у аккредитованных в Госдуме журналистов всегда есть возможность нормально работать в пресс-центре. Ранее Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний из-за того, что на них, в числе прочих, обсуждаются вопросы, связанные с проведением специальной военной операции на Украине.