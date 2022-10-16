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Шесть стран ЕС восстановили торговлю с РФ до февральского уровня

Алексей Курильченко
11:51 16.10.2022
За первое полугодие 2022 года импорт товаров из ЕС в РФ вырос на 83%.
Шесть стран ЕС восстановили торговлю с РФ до февральского уровня
© Фото: Matthias Bein, ZB, Globallookpress
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Шесть стран Евросоюза летом восстановили уровень торговли с Россией до уровня февраля. это Латвия, Словения, Хорватия , Болгария , Эстония , Кипр и Люксембург.

Как сообщает РИА Новости, одновременно с этим в десяти странах объединения увеличился импорт из РФ. За первое полугодие 2022 года экспорт товаров из ЕС в РФ сократился на 31% до 28,4 миллиарда евро. Импорт вырос на 83% - до 121,7 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что экспорт товаров в Россию за июнь сократили четыре из 27 стран Европейского союза. Остальные государства ЕС, напротив, нарастили данный показатель.

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