Минобороны Тайваня: два истребителя НОАК вошли в зону ПВО острова

Как отметило ведомство, страна направила воздушный патруль с целью наблюдения за обстановкой, выпустила радиопредупреждения, а также развернула зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

© Фото: Defense Dept., U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen, Wikimedia

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник, 18 октября, направила одиннадцать самолетов и два военных корабля к Тайваню. Об этом сообщило министерство обороны островного государства в своем Twitter-аккаунте.

Из ежедневной сводки ведомства следует, что по состоянию на 17:00 (12:00 по московскому времени) вторника 11 самолетов и 2 корабля китайских Вооруженных сил были обнаружены в окружающем Тайвань районе. Отмечается, что два истребителя J-11 и Су-30 пересекли так называемую «срединную линию» в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны острова.

Как отметило МО Тайваня, страна направила воздушный патруль с целью наблюдения за обстановкой, выпустила радиопредупреждения, а также развернула зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Ранее стало известно, что Тайвань снизил «требования» к «первому удару» со стороны КНР. Теперь в качестве такового может расцениваться не артиллерийская атака, как было ранее, а беспилотник в воздушном пространстве острова. Это связано с тем, что Компартия Китая также поменяла свою тактику.