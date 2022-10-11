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Тайвань снизил «требования» к «первому удару» со стороны КНР

Егор Левин
16:37 11.10.2022
Вместе с тем министр обороны острова Цю Гочжэн отметил, что Тайвань всегда выступал за избежание войны.
Тайвань снизил «требования» к «первому удару» со стороны КНР
© Фото: Long Wei, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Тайвань снизил «требования» к «первому удару» со стороны КНР. Теперь в качестве такового может расцениваться не артиллерийская атака, как было ранее, а беспилотник в воздушном пространстве острова. Это связано с тем, что Компартия Китая также поменяла свою тактику.

Об этом сообщил министр обороны острова Цю Гочжэн. Он отметил, что Тайвань всегда выступал за избежание войны.

«Ранее "первым ударом" мы считали атаку с использованием артиллерийских снарядов и ракет. Сейчас китайские беспилотники пересекают линию без всякой надобности, создавая нам много хлопот», - цитирует Гочжэна РИА Новости.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма. В августе Центральное телевидение Китая опубликовало статью, в которой говорится, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой «срединной линии» Тайваньского пролива. В том же месяце тайваньские военные впервые обстреляли китайские дроны, приблизившиеся к островам Цзиньмэнь.

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