«Никакое не чудо-оружие»: на Украине рассказали о пиаре и коррупции проекта «Байрактар»

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В ударном оперативно-тактическом беспилотном летательном аппарате «Байрактар» турецкого производства больше пиара и коррупции, чем боевого применения. С таким заявлением выступил глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

«Это прежде всего PR-проект, я лично был против, потому что они очень уязвимы против ПВО. У нас было много "Байрактаров", и за неделю все посбивали. "Байрактар" - никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он сбивается влет», - сказал Пашинский.

Ранее начальник расчета ЗРК «Тор» объяснил, почему «Байрактар» оказался самой простой целью. По словам военнослужащего, БПЛА летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте.