Гладков сообщил о попадании снаряда ВСУ в нефтебазу под Белгородом

На место происшествия прибыли силы МЧС, они уже борются с огнем.

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Снаряд Вооруженных сил Украины попал в здание нефтебазы в Белгородской области, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе», - написал Гладков в Telegram.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела Белгорода произошло возгорание подстанции мощностью 110 киловатт. Пожар удалось потушить. Начаты работы по переподключению.