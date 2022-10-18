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Деньги взамен ремонта: почему страховые компании начали предлагать «антикризисные» КАСКО

Александр Федорчак
01:22 18.10.2022
Такой вариант позволяет страховщикам сохранить клиентскую базу и сэкономить на ремонте, а владельцам машин - быстро получить возмещение.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Крупные страховые компании запустили продажи полисов КАСКО, предлагающие исключительно денежное возмещение, без возможности направления автомобиля на ремонт. Такой вариант позволяет страховщикам сохранить клиентскую базу и сэкономить на ремонте, а владельцам машин - быстро получить возмещение.

Главным плюсом нововведения является то, что автомобилист в любом случае получит выплату. Однако высчитываться сумма будет по правилам ОСАГО. Учтут стаж и возраст водителя, а также категорию транспортного средства. Эксперты предупреждают, что сумма выплаты может оказаться значительно меньше той, которая потребуется на ремонт.

«Гражданин может получить меньше и в три и в пять раз, чем требуется на рынке. Но это значительный плюс по сравнению с тем, что если бы он вообще ничего не получил», - отмечает автоюрист Лев Воропаев.

Стоит отметить, что с подобной инициативой страховщики уже выходили полтора года назад. Тогда они предлагали получить наличный расчёт по ОСАГО. Идея спросом пользовалась. Но позже выяснилось, что владельцы застрахованных автомобилей предпочитали не услуги дорогих официальных станций техобслуживания, а ремонтировали свою машину в обычном гараже. По мнению экспертов, подобный сценарий повторится и сейчас.

Напомним, в сентябре на 26% увеличили коридор базового тарифа ОСАГО. В результате страховщики получили возможность предлагать автовладельцам более выгодные условия на фоне подорожания запчастей. 

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