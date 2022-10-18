В Кремле рассказали, распространяется ли «ядерный зонтик» России на новые территории

Сейчас ведется работа по интеграции этих территорий в юридическую систему, систему безопасности, экономическую систему, социальную систему РФ.

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Безопасность Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей обеспечивается на таком же уровне, как и по всей России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, распространяется ли «ядерный зонтик» на новые территории страны.

«Все эти территории являются неотъемлемой частью РФ, и, соответственно, все они защищаются, и безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в настоящее время идет работа по интеграции недавно присоединенных территорий в юридическую систему, систему безопасности, экономическую систему, социальную систему РФ.

Также он заявил об отсутствии в настоящий момент указа главы государства о завершении частичной мобилизации по стране в целом.

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России.

Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Свои подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.