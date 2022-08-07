Google заблокирует YouTube-канал «Ростеха»

Канал «Ростеха» переместился на RuTube из-за сообщения о блокировке на YouTube.

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Google в ближайшее время заблокирует YouTube-канал «Ростеха» в связи с антироссийскими санкциями. Об этом американская компания уведомила российскую сторону.

Как указали в госкорпорации, зрителям YouTube не захотели больше показывать ролики о российских разработках, технике и инженерах. На канал было подписано почти 45 тысяч человек, а под видео набирались сотни тысяч просмотров.

«Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле», - цитирует «Ростех» РИА Новости.

В связи с изменениями контент канала госкорпорации теперь возможно будет смотреть на отечественной платформе RuTube. Как отметили в «Ростехе», такое развитие событий было предсказуемо, поэтому все видеоролики, которых насчитывается свыше 230, успели перенести на новую площадку.