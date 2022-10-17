За исполнение воинского долга: командующий Севфлотом вручил участникам спецоперации госнаграды

Награждение состоялось в Военно-морском клиническом госпитале СФ, где военные проходят лечение и реабилитацию.

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Командующий Севфлотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации на Украине. Награждение состоялось в Военно-морском клиническом госпитале СФ, где военные проходят лечение и реабилитацию.

Моисеев отметил, что «для всех нас главная задача - сохранить жизни и здоровье тех, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции».

Санитарный инструктор танковой роты отдельной мотострелковой бригады за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был награжден в присутствии боевых товарищей двумя госнаградами. Знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени и медалью «За отвагу». Ряду военнослужащих также вручили медали «За отвагу» и медаль Суворова.

В ходе решения задач спецоперации четыре офицера Северного флота были удостоены звания Героя Российской Федерации. Более полутора тысяч военнослужащих СФ были награждены государственными наградами.

Ранее российский президент Владимир Путин разрешил командующим группировками войск от имени главы государства вручать ряд наград отличившимся при выполнении задач специальной операции.

От имени президента разрешено вручать орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших».

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов