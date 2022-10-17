Армия Орудия к бою: как проходит подготовка мобилизованных артиллеристов в Ленинградской области Один из мобилизованных отметил боевой настрой военнослужащих и слаженность коллективов. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На одном из полигонов в Ленинградской области проходят боевое слаживание в составе артиллерийских подразделений мобилизованные граждане, призванные из запаса. Кадры практических занятий военнослужащих опубликовало Минобороны России. В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все тренировки на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции. «Боевой настрой вообще отличный. Особенно после сегодняшних учебных стрельб боевыми снарядами. Все слаженно работают, всем доволен. С некоторыми уже очень хорошо сблизились, практически как близкие друзья», - поделился мобилизованный в ряды ВС РФ Дмитрий. Ранее были опубликованы кадры тренировок резервистов в Забайкальском крае. Занятия проходят на двух полигонах Восточного военного округа под руководством опытных офицеров-инструкторов. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика