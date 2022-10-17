Залпы гранатометов и автоматные очереди: кадры тренировок резервистов в Забайкалье

Занятия проходят на двух полигонах Восточного военного округа под руководством опытных офицеров-инструкторов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Забайкальском крае мобилизованные участвуют в тренировках по огневой подготовке. Резервисты выполняют стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя».

Занятия проходят на двух полигонах Восточного военного округа под руководством опытных офицеров-инструкторов. Все военнослужащие применяют индивидуальные средства бронезащиты. Помимо гранатометов, на тренировках используются автоматы АК-12, пулеметы, ручные осколочные гранаты.

Гранатометчики учатся вести разведку целей, уничтожать бронетехнику на максимальных дальностях гранатами повышенной мощности, живую силу, в том числе с выстрелами с взрывателями мгновенного действия.

«Особое внимание уделяется вопросам скрытного занятия и маскировки огневых позиций на различной местности, в том числе при отсутствии естественных укрытий. Кроме того, военнослужащие получают навыки корректировки огня в различных погодных условиях и в темное время суток», - рассказали в Минобороны РФ.

Бойцы также оттачивают навыки по инженерной подготовке, участвуют в тренировках с отработкой задач тактической подготовки, учатся действовать в составе расчетов, отделений и взводов.

Ранее МО показало кадры, на которых резервисты совершенствуют навыки стрельбы на различных дистанциях из современных танков Т-72Б и бронетранспортеров БТР-82АМ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.