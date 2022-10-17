На Крымском мосту началось движение автобусов

По данным Минтранса РФ, автобусы начали следовать в оба направления.

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Утром 17 октября началось движение автобусов на Крымском мосту. Транспортные средства начали следовать в оба направления. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта России.

Ранее автобусы были вынуждены направляться на паромную переправу. Теперь по Крымскому мосту можно проехать не только на легковых автомобилях, пригородных поездах и поездах дальнего следования, но и на автобусах.

Кроме того, пассажирам доступны катера и паромы Керченской морской переправы.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ответил на вопрос о сроках завершения ремонта Крымского моста. Также он рассказал о нынешней пропускной способности объекта. Хуснуллин пояснил, что «найдены технологии, как с разрушенных опор моста снять асфальт, разрезать, демонтировать».