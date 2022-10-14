В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Основные работы - до конца года»: Хуснуллин рассказал о сроках ремонта Крымского моста

Марина Крижановская
21:55 14.10.2022
Зампред Правительства РФ отметил, что в то же время движение по железнодорожной части моста идет в полном режиме, никаких ограничений нет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Читайте нас на:

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ответил на вопрос о сроках завершения ремонта Крымского моста. Он отметил, что указанная дата в вышедшем распоряжении - это предельный срок, по которому эти работы могут проводиться.

«Я каждый день в восемь утра и восемь вечера заслушиваю доклады и общаюсь с коллегами и могу сказать хорошую новость: завтра мы к вечеру ожидаем уже усиление существующих опор. То есть работы буду завершены и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики», - рассказал вице-премьер журналистам.

Он добавил, что это - «очередная позитивная веха в нашей работе», выразив надежду, что не будет ничего непредвиденного. Также Хуснуллин рассказал о нынешней пропускной способности Крымского моста.

«В час проезжает порядка 80-90 машин. То есть работа на Крымском мосту идет. На сегодняшний день 250 человек, 30 единиц техники, два плавкрана уже мобилизованы. В течение двух недель количество людей по мере появления работ будет доведено до 500 человек», - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что «найдены технологии, как с разрушенных опор моста снять асфальт, разрезать, демонтировать».

«И могу сказать, что первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту уже закончим», - пояснил зампред Правительства РФ.

Говоря о железнодорожной части моста, Хуснуллин сообщил, что работы по второй ветке продолжаются, но она является второстепенной. Он добавил, что «все равно ее надо восстанавливать и на сегодняшний день движение по железнодорожному мосту идет в полном режиме, никаких ограничений нет».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:55 В стране и мире
Видео
«Основные работы - до конца года»: Хуснуллин рассказал о сроках ремонта Крымского моста
19:51 В стране и мире
Видео
Гладков: подстанция полыхает в Белгороде после обстрела ВСУ
17:54 В стране и мире
Новак: организаторы теракта на «Северных потоках» ввергли Европу в энергетическую бедность
18:04 Армия
Видео
Выкурить врага: как танкисты ЮВО громят украинских боевиков в зоне спецоперации
16:01 В стране и мире
Видео
Путин: сейчас нет необходимости нанесения массированных ударов по Украине
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.