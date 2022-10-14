«Основные работы - до конца года»: Хуснуллин рассказал о сроках ремонта Крымского моста

Зампред Правительства РФ отметил, что в то же время движение по железнодорожной части моста идет в полном режиме, никаких ограничений нет.

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин ответил на вопрос о сроках завершения ремонта Крымского моста. Он отметил, что указанная дата в вышедшем распоряжении - это предельный срок, по которому эти работы могут проводиться.

«Я каждый день в восемь утра и восемь вечера заслушиваю доклады и общаюсь с коллегами и могу сказать хорошую новость: завтра мы к вечеру ожидаем уже усиление существующих опор. То есть работы буду завершены и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики», - рассказал вице-премьер журналистам.

Он добавил, что это - «очередная позитивная веха в нашей работе», выразив надежду, что не будет ничего непредвиденного. Также Хуснуллин рассказал о нынешней пропускной способности Крымского моста.

«В час проезжает порядка 80-90 машин. То есть работа на Крымском мосту идет. На сегодняшний день 250 человек, 30 единиц техники, два плавкрана уже мобилизованы. В течение двух недель количество людей по мере появления работ будет доведено до 500 человек», - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что «найдены технологии, как с разрушенных опор моста снять асфальт, разрезать, демонтировать».

«И могу сказать, что первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту уже закончим», - пояснил зампред Правительства РФ.

Говоря о железнодорожной части моста, Хуснуллин сообщил, что работы по второй ветке продолжаются, но она является второстепенной. Он добавил, что «все равно ее надо восстанавливать и на сегодняшний день движение по железнодорожному мосту идет в полном режиме, никаких ограничений нет».