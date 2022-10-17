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Бойцы Росгвардии за неделю выявили 90 пособников СБУ в Запорожской и Херсонской областях

07:04 17.10.2022
Помимо этого, российские военнослужащие из обнаруженных тайников ВСУ изъяли 15 противотанковых гранатометов, более 190 выстрелов к ним, а также ПЗРК «Игла».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотрудники Росгвардии на подконтрольных территориях в Запорожской и Херсонской областях за последнюю неделю выявили 90 пособников СБУ. Кроме этого, российские военнослужащие обнаружили два тайника с боеприпасами и оружием ВСУ. Об этом рассказал офицер Росгвардии Вадим.

«За прошедшую неделю силами Росгвардии на территории Запорожской и Херсонской областей выявлено 90 подсобников СБУ, ВСУ, националистических организаций. Обнаружено два крупных тайника с боеприпасами и оружием», - отмечает офицер.

Бойцам удалось своевременно сорвать замыслы диверсионных групп. Из тайников изъяли, в частности, ПЗРК «Игла», 15 противотанковых гранатометов, более 190 выстрелов к ним, а также свыше 6500 боеприпасов различного калибра.

Ранее командир подразделения Росгвардии под позывным «Сапсан» рассказал, что российские военнослужащие потопили около 20 лодок украинского десанта в Каховском водохранилище при попытке прорваться на подконтрольные территории в Запорожской области.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Михаил Аброськин

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