Бойцы Росгвардии за неделю выявили 90 пособников СБУ в Запорожской и Херсонской областях
Сотрудники Росгвардии на подконтрольных территориях в Запорожской и Херсонской областях за последнюю неделю выявили 90 пособников СБУ. Кроме этого, российские военнослужащие обнаружили два тайника с боеприпасами и оружием ВСУ. Об этом рассказал офицер Росгвардии Вадим.
«За прошедшую неделю силами Росгвардии на территории Запорожской и Херсонской областей выявлено 90 подсобников СБУ, ВСУ, националистических организаций. Обнаружено два крупных тайника с боеприпасами и оружием», - отмечает офицер.
Бойцам удалось своевременно сорвать замыслы диверсионных групп. Из тайников изъяли, в частности, ПЗРК «Игла», 15 противотанковых гранатометов, более 190 выстрелов к ним, а также свыше 6500 боеприпасов различного калибра.
Ранее командир подразделения Росгвардии под позывным «Сапсан» рассказал, что российские военнослужащие потопили около 20 лодок украинского десанта в Каховском водохранилище при попытке прорваться на подконтрольные территории в Запорожской области.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Михаил Аброськин