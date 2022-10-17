Боец Росгвардии показал место гибели десанта ВСУ у Каховского водохранилища

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Российские военнослужащие потопили порядка 20 лодок украинского десанта в Каховском водохранилище при попытке прорваться на подконтрольные территории в Запорожской области. Об этом «Звезде» рассказал командир подразделения Росгвардии под позывным «Сапсан».

«За нами — ЛЭП, самое узкое место. На той стороне берега находится Марганец, именно отсюда была попытка высадки противника. Они налетели на наши позиции, около 40 лодок. Из них половина была потоплена, личный состав ВСУ погиб», — рассказал он.

Рядом украинцы также устроили обстрел из гаубиц М777 и РСЗО HIMARS, в результате чего пострадало мирное население близлежащего дачного поселка, добавил он.

Ранее российские военнослужащие рассказали «Звезде», как им удается отбивать атаки ВСУ на всей линии фронта.