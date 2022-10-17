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Вопрос Тайваня и будущего Китая: чем запомнится открытие 20 съезда компартии КНР

Виктория Ивашечкина
07:36 17.10.2022
Главным вопросом, который должны решить 2300 делегатов, останется ли у власти председатель страны Си Цзиньпин.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Li Xueren, XinHua, GlobalLookPress
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В Китае открылся 20 съезд компартии. Это важнейшее политическое событие и для страны, и для всего мира. Главный вопрос, который должны решить 2300 делегатов, останется ли у власти председатель КНР Си Цзиньпин.

Аналитики и эксперты прогнозируют, что его переизберут на третий срок - еще на пять лет. Если это произойдет, то правление Си может стать самым долгим со времен Мао Цзэдуна, то есть за последние 40 лет. В своей двухчасовой речи на открытии съезда председатель КНР изложил основную программу внутренней и внешней политики.

Высказался Си и по ситуации с Тайванем. По словам главы Китая, этот вопрос должны решать сами жители страны, Пекин рассчитывает на мирное воссоединение, но не отказывается от применения силы. 

Накануне Си Цзиньпин заявил, что Китай продемонстрировал всему миру, что решителен в своем намерении подавить сепаратистские амбиции и действия, направленные в отношении Тайваня. По его словам, резкий отпор также встретило вмешательство сторонних сил, устраивающих провокации и пытающихся повлиять на положение дел относительно острова.

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Вопрос Тайваня и будущего Китая: чем запомнится открытие 20 съезда компартии КНР
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