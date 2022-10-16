Си Цзиньпин допустил применение силы для воссоединения с Тайванем

Председатель КНР отметил, что подобные действия ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей острова.

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Китайская Народная республика стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать отказ от применения силы. Об этом заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде Коммунистической партии Китая.

«Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности», - цитирует РИА Новости китайского лидера.

Председатель КНР отметил, что подобные действия ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей острова.

Ранее глава Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что Китайская Народная Республика настроена давать решительный отпор сепаратизму на Тайване. Китайский лидер добавил, что государство развернуло масштабную борьбу против отделения острова.