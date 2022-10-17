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Неуловимые «Грачи»: кадры боевой работы Су-25 ВКС России в ходе спецоперации

07:25 17.10.2022
В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника украинских войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи штурмовой авиации Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Кадры выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции опубликовало Минобороны России.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника украинских войск.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что силами ВКС РФ была сорвана попытка украинских войск провести речную десантную операцию в районе Запорожской АЭС. В результате удара по району формирования десанта уничтожено более 50 украинских военнослужащих.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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