Армия Неуловимые «Грачи»: кадры боевой работы Су-25 ВКС России в ходе спецоперации В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника украинских войск. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Экипажи штурмовой авиации Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Кадры выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции опубликовало Минобороны России. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника украинских войск. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету. Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что силами ВКС РФ была сорвана попытка украинских войск провести речную десантную операцию в районе Запорожской АЭС. В результате удара по району формирования десанта уничтожено более 50 украинских военнослужащих. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика