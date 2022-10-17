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Оборону левого берега Днепра усилили на всей линии соприкосновения с ВСУ

Михаил Аброськин
Максим Крюков
06:46 17.10.2022
Кроме того, есть поддержка артиллерийских подразделений, выставлены мощные системы РЭБ и ПВО, оборудованы наблюдательные посты и выполнены мероприятия инженерной подготовки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В начале сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли атаку с высадкой десанта для дальнейшего захвата Запорожской АЭС. Несмотря на все попытки украинских войск разбить позиции ВС РФ, бойцам удалось выстроить на левом берегу глубоко эшелонированную оборону и отразить наступление. Об этом «Звезде» рассказал командир одного из подразделений Росгвардии с позывным «Сапсан».

«Они налетели на наши позиции - около 40 лодок, из них половина была потоплена, а личный состав ВСУ погиб», - сказал он.

Командир также отметил, что перед высадкой ВСУ вели обстрел по данному району, используя 155-миллиметровые гаубицы М777 и РСЗО HIMARS американского производства, при этом артудары задели жилые дома мирных жителей прибрежного поселка.

«По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаева-криворожского направления выстроена глубоко эшелонированная оборона, подготовлены позиции, также есть поддержка артиллерийских подразделений, выставлены мощные системы РЭБ и ПВО, оборудованы наблюдательные посты, выполнены мероприятия инженерной подготовки первой и второй очереди», - добавил он.

По его словам, противник выбрал это место не случайно: яхт-клуб «Волна» в Энергодаре расположен напротив самого узкого перешейка Каховского водохранилища.

Кроме того, офицер рассказал, как военнослужащие Росгвардии выстроили глубоко эшелонированную оборону на левом берегу Каховского водохранилища. Помимо того, что украинские военные предпринимают попытки высадки десанта на подконтрольные России территории, ВСУ каждый день поднимают в воздух по несколько коптеров.

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