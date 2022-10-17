Уничтожить десант и дроны: как росгвардейцы обороняют левый берег Каховского водохранилища

Несмотря на все попытки ВСУ разбить позиции российских войск, бойцам удалось выстроить на берегу глубоко эшелонированную оборону.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие Росгвардии выстроили глубоко эшелонированную оборону на левом берегу Каховского водохранилища. Украинские войска постоянно наносят по берегам массированные артиллерийские удары, предпринимают попытки высадки десанта и задействуют беспилотники с боевыми снарядами.

Огнем артиллерии берега Каховского водохранилища Вооруженные силы Украины осыпают регулярно с начала сентября. Повреждены дома мирных жителей, полностью разрушен завод «Атомэнергомаш», который обеспечивал обслуживание узлов и агрегатов Запорожской атомной электростанции. Самой АЭС от ударов тоже досталось.

Несмотря на все попытки ВСУ разбить позиции российских войск, бойцам удалось выстроить на левом берегу глубоко эшелонированную оборону.

«По всему левому берегу Каховского водохранилища с выходом на Николаево-Криворожское направление создана глубоко эшелонированная оборона. Выставлена мощная система ПВО и радиоэлектронной борьбы. Оборудованы радинаблюдательные посты, выполнены мероприятия инженерной подготовки первой и второй очереди», — рассказывает командир подразделения Росгвардии под позывным «Сапсан».

Предпринимают украинские военные и попытки высадки десанта на подконтрольные России территории. Однако все эти нападения военнослужащие отбивают раз за разом.

«За нами — ЛЭП, самое узкое место. На той стороне берега находится Марганец, именно отсюда была попытка высадки противника. Они налетели на наши позиции, около 40 лодок. Из них половина была потоплена, личный состав ВСУ погиб... Вели артподготовку, били американскими гаубицами М777, РСЗО "Хаймарс". Здесь неподалеку от нас дачный поселок, где проживали люди. Они попали под обстрел... разбиты дома», — говорит «Сапсан».

В попытках вычислить российские укрепления, украинцы каждый день поднимают в воздух по несколько коптеров. Некоторые из них маленькие, ведут разведку и оснащены камерой, другие же, как дрон «Маллоу Т-150» британского производства могут нести на себе до 65 килограммов взрывчатки. Большая часть дронов сбивается и падает на минные поля, но некоторые удается перехватить специальным противодронным ружьем. После чего они начинают работать уже на российские подразделения.

На подконтрольных территориях сотрудники Росгвардии выявляют и диверсантов.

«За прошедшую неделю силами Росгвардии на территории Запорожской и Херсонской областей выявлено 90 подсобников СБУ, ВСУ, националистических организаций. Обнаружено два крупных тайника с боеприпасами и оружием», — отмечает офицер Росгвардии Вадим.

Бойцами удалось своевременно сорвать замыслы диверсионных групп — их тайников изъяли, в частности, ПЗРК «Игла», 15 противотанковых гранатометов, более 190 выстрелов к ним, а также свыше 6500 боеприпасов различного калибра.