В Томске сняли на видео пролет светящегося болида

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Жители Томской области около полуночи заметили в небе светящийся объект. Длительность полета яркого болида составила около восьми секунд. В сообществе любителей астрономии AstroAlert отметили, что очевидцы наблюдали множественную фрагментацию падающего тела.

По их словам, болид пролетел с юга на юго-восток. За ним была отчетливо видна широкая светящаяся трасса, переливающаяся разными цветами.

Астрономы предполагают, что объектом мог быть не метеорит. Возможно, это было сгорание космического мусора.

Напомним, в начале этого года в небе над Стамбулом был замечен метеорит. Он испускал зеленоватое свечение и оставлял в воздухе небольшой хвост.