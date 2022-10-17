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В Томске сняли на видео пролет светящегося болида

Сергей Лебедев
05:23 17.10.2022
Очевидцы наблюдали множественную фрагментацию падающего тела.
© Видео: VK, sasha777mmm © Фото: find_tomsk Вконтакте
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Жители Томской области около полуночи заметили в небе светящийся объект. Длительность полета яркого болида составила около восьми секунд. В сообществе любителей астрономии AstroAlert отметили, что очевидцы наблюдали множественную фрагментацию падающего тела.

По их словам, болид пролетел с юга на юго-восток. За ним была отчетливо видна широкая светящаяся трасса, переливающаяся разными цветами.

Астрономы предполагают, что объектом мог быть не метеорит. Возможно, это было сгорание космического мусора.

Напомним, в начале этого года в небе над Стамбулом был замечен метеорит. Он испускал зеленоватое свечение и оставлял в воздухе небольшой хвост.

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