В Томске сняли на видео пролет светящегося болида
Очевидцы наблюдали множественную фрагментацию падающего тела.
© Видео: VK, sasha777mmm © Фото: find_tomsk Вконтакте
Жители Томской области около полуночи заметили в небе светящийся объект. Длительность полета яркого болида составила около восьми секунд. В сообществе любителей астрономии AstroAlert отметили, что очевидцы наблюдали множественную фрагментацию падающего тела.
По их словам, болид пролетел с юга на юго-восток. За ним была отчетливо видна широкая светящаяся трасса, переливающаяся разными цветами.
Астрономы предполагают, что объектом мог быть не метеорит. Возможно, это было сгорание космического мусора.
Напомним, в начале этого года в небе над Стамбулом был замечен метеорит. Он испускал зеленоватое свечение и оставлял в воздухе небольшой хвост.