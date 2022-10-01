РИА Новости: радиоперехват переговоров указал на большие потери ВСУ

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На южном направление украинская армия несет большие потери. По данным радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, подразделениям не хватает боеприпасов, а также нет подкреплений. Вместе с тем военные пожаловались на отстутствие связи.

«Будет вообще поддержка? <…> Людей нет, связи - тоже <…> говорит один боец. Ему отвечает сослуживец: «Если мы на ночь останемся, с утра нас опять (обстреляют. - прим. ред.) <…> Или мы берем 300-х (раненых. - прим. ред.) тяжелых, потому что они не выживут <…> и едем назад», - цитирует РИА Новости переговоры.

По данным агентства, разговор перехватили в районе села Правдино Херсонской области.

Ранее украинский боевик рассказал американской газете о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе. По его словам, Вооруженные Силы России постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.