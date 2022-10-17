Эксперт объяснил снижение интереса России к доллару

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В условиях санкционной ограничений американский доллар становится все менее нужен российской экономике. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

По ее словам, девалютизация российской финансовой системы только нарастает. На этом фоне можно ожидать дальнейшее плавное укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро до отметки в 52-55 рублей к концу года.

«При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66-70 рублей за доллар США», — передает агентство «Прайм» слова эксперта.

По словам Степановой, основным фактором укрепления американской валюты станет возможное увеличение объемов параллельного импорта.

Напомним, недавно аналитик Михаил Васильев заявил, что гегемония доллара может скоро закончиться. Россия и дружественные ей страны постепенно переходят на торговлю в национальных валютах, это понижает значимость доллара и евро в мировой экономике.