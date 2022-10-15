Аналитик заявил, что гегемония доллара может скоро закончиться

Россия и дружественные ей страны постепенно переходят на торговлю в национальных валютах, это понижает значимость доллара и евро в мировой экономике.

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Ценность доллара и евро на мировом рынке вскоре упадет, и одной из причин является переход России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах. В перспективе эти страны могут даже создать независимую от Запада финансовую систему. Так считает аналитик Михаил Васильев.

Он рассказал агентству «Прайм», что правительство планирует повысить в два раза долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. Так, использовать национальную валюту будут в 40% торговых сделок.

Также должно будет вырасти до 20% использование валют дружественных государств. Это примерно в 13 раз больше, чем было раньше. Таким образом, большая часть сделок по внешней торговле будут заключаться в отличных от доллара и евро валютах.

Васильев объяснил, что отказ от доллара в расчетах и сбережениях в перспективе сменит доллароцентричную мировую экономику на многополярную.

Недавно доллар на Мосбирже поднялся выше 63 рублей. Это произошло впервые с 7 июля.