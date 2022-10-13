МО РФ показало уничтожение техники ВСУ ударными беспилотниками ВДВ
Минобороны России показало уничтожение украинской военной техники высокоточными ударными беспилотниками ВДВ на Николаево-Криворожском направлении.
«Расчеты БПЛА Воздушно-десантных войск на Николаево-Криворожском направлении нанесли удары по позициям самоходных артиллерийских гаубиц, бронетранспортеров производства стран НАТО, танков и другого вооружения, используемого боевиками ВСУ», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате применения беспилотников были уничтожены несколько вражеских танков, а также самоходные артиллерийские установки и колесная техника противника.
Ранее публиковались кадры работы российских «Буков» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов