Армия МО РФ показало уничтожение техники ВСУ ударными беспилотниками ВДВ Как уточнили в российском оборонном ведомстве, попавшие в видео удары были нанесены на Николаево-Криворожском направлении. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало уничтожение украинской военной техники высокоточными ударными беспилотниками ВДВ на Николаево-Криворожском направлении. «Расчеты БПЛА Воздушно-десантных войск на Николаево-Криворожском направлении нанесли удары по позициям самоходных артиллерийских гаубиц, бронетранспортеров производства стран НАТО, танков и другого вооружения, используемого боевиками ВСУ», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате применения беспилотников были уничтожены несколько вражеских танков, а также самоходные артиллерийские установки и колесная техника противника. Ранее публиковались кадры работы российских «Буков» в зоне специальной военной операции. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика