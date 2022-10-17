Пленный боец ВСУ рассказал, как командование лишало связи группы на передовой

Это делают, чтобы военные не ориентировались в ситуации и не могли предпринять самостоятельных действий.

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Украинское командование комплектует группы для отправки на передовую из различных подразделений, а также лишает их связи и дополнительной информации об обстановке, чтобы они не ориентировались в ситуации и не могли предпринять самостоятельных действий. Об этом заявил попавший в плен боец 53-й бригады ВСУ Ярослав.

«Насколько я понял по позиции, с нашего батальона был только я один. Мне кажется, это было сделано для того, чтобы люди просто не знали информацию», — передает РИА Новости слова пленного.

По словам Ярослава, бойцы его группы совсем не ориентировались на местности. У них даже не было связи с ближайшими отрядами. Из-за этого отсутствовала возможность куда-то переместиться или оставить позиции.

Напомним, ранее попавший в плен разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что более ста боевиков так называемого иностранного легиона выполняли боевые задачи в Харьковской области на стороне ВСУ.

Среди наемников были офицеры из США. Также на передовой есть много специалистов из Польши, Великобритании, Италии и Канады.