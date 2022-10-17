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Двойной удар: кадры параллельного запуска ракет из «Искандеров» в зоне СВО

Анатолий Бородкин
05:04 17.10.2022
После пусков установки сразу совершают свертывание и передислоцируются на новое место.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Редкий случай — сразу две установки комплекса «Искандер» на одной лесной поляне. Расчеты работают крылатыми ракетами большой дальности. Несмотря на то, что находятся рядом, цели у двух «Искандеров» разные, на удалении 110 и 150 километров. После пусков — немедленное свертывание. Установки разъезжаются в разные стороны — в новые районы базирования.

Помимо обязательной смены укрытия после каждого пуска, ракетчики в плановом режиме перегоняют «Искандеры» на новое место и маскируют их почти ежедневно. Это первоочередное требование безопасности.

При такой интенсивности перемещений 40-тонные машины не теряют своей боеспособности.  Прямо во время совершения марша могут поступить координаты целей. Тогда ракетчики фиксируют установку. Наводятся и производят пуск. Затем — сворачиваются и продолжают движение. 

В мозговом центре батареи «Искандеров» — командно-штабной машине — категорически запрещено показывать 95 процентов обстановки. Это секретное оборудование. Машина работает не только круглосуточно, но и во время передислокации.

С командиром батареи «Искандеров» Сергеем съемочная группа «Звезды» встречались ранней весной — в марте. Там, где стояли установки, местами еще лежал снег.

«Вооружениям и военной технике без разницы в каких погодных условиях, а также климатических условиях работать. Она предназначена для использования в абсолютно всех температурных условиях, климатических режимах. В температурном диапазоне от  минус 50-ти до  плюс 60-ти градусов», — говорит командир.

Остается только своевременно менять цвета маскировки, продолжает офицер. А откуда работать, из ложбины или на холме, ночью или днем, в снегопад, при проливном дожде или в июльский зной, большого значения не имеет.  На результативность стрельбы это точно не влияет. Назвать точное количество пусков баллистических и крылатых ракет, которое произвела батарея, молодой офицер отказывается — плохая примета. Отметил он лишь, что пусков было больше десятка.

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