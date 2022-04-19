От командных пунктов до военных кораблей: на что нацелены российские «Искандеры» на Украине

Только за последние сутки ракетным ударами «Искандеров» ликвидировано четыре склада вооружения ВСУ и украинской военной техники.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Искандер-М» наносит ракетный удар по командно-штабному пункту украинских Вооруженных сил. Боеголовка достигает сверхзвуковой скорости и бьет по цели почти вертикально. Ранее ракетная бригада ВС РФ была поднята по тревоге. Боевой расчет получил координаты цели противника.

В командно-штабной машине проходят все основные процессы управления комплексом «Искандер-М». Командир расчета получает координаты цели и передает их на пусковую установку, которая и совершает залп.

«Тут идет концентрация в основном на выполнение боевой задачи. Сильно не задумываешься о каких-то боязнях. Эта машина за все время выполнения боевых задач ни разу не подводила», - говорит командир стартовой батареи Виталий.

Полученные данные командир стартовой батареи передает расчету пусковой установки по зашифрованному каналу связи. Под наблюдением корректировщика из замаскированного участка «Искандер» совершает марш в позиционный район. Задача - подвести комплекс на местность, пригодную для пуска ракет, соблюсти определенный крен у машины и не допустить пустоты под домкратами.

«Допускается данная территория, где поля, леса. Болотистая местность нежелательна. Поскольку машина тяжелая», - объясняет старший механик-водитель Алексей Пузик.

Чтобы привести в полную боевую готовность пусковую установку требуется считанные секунды. Дальность полета ракеты - до 500 километров. А точность поражения цели колеблется в пределах всего одного-двух метров. Практически ювелирные показатели.

Особенность «Искандера» - в неотвратимости удара. Ракеты в полете могут получать новые координаты и тут же перенацеливаться. Даже безлунной ночью. Это единственный в мире оперативно-тактический ракетный комплекс, уничтожающий абсолютно любые цели: от командных пунктов, размещенных в бетонных бункерах, до военных кораблей.

«Как показывают данные спецоперации, поражаются именно здания со скоплениями наемников. Выход в готовность, наведение цели и отправка туда изделия», - отмечает начальник расчета Сергей Бородин.

Только за последние сутки ракетным ударами «Искандеров» ликвидировано четыре склада вооружения ВСУ и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.