Классику на проверку: что грозит «Тихому Дону» и «Обломову» из-за принятия нового закона

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Российский книжный союз попросил депутатов проверить классическую литературу на пропаганду отрицания семейных ценностей. Уже вскоре в Госдуму планируют внести на рассмотрение проект закона о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Если его примут, под запретом могут оказаться 29 известных произведений. Среди них есть даже «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Обломов» Ивана Гончарова.

Обращение РКС касается сюжетов не только русской классики, но и зарубежной. В списке числятся десятки произведений.

«Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ, как явление, а именно пропаганду, то есть — цитата — "распространение информации и совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений"», - говорит глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Запрет на неприемлемый контент в отношении детей уже действует. Сейчас произведения нужно маркировать по возрасту. В новом же законопроекте возраст человека, которого нужно оградить от неподобающей информации, неважен. Запреты, предположительно, коснутся всего, что может быть прочитано, услышано и увидено. За это предусмотрят штрафы.

Как будет проходить отбор неблагонадежного контента , пока неизвестно. Но уже есть опасения, что борьба с запрещенной пропагандой может дойти до абсурда. У издателей книг свои опасения - денежные потери. Если убрать из школьной литературы 29 произведений, то их продажи рухнут.

Однако авторы законопроекта успокаивают россиян. По их словам, инициатива не коснется классической литературы.

Напомним, в июле стало известно, что МВД России разработало законопроекты об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Их подготовили во исполнение поручений президента Владимира Путина.