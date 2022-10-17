Глава минобороны Украины исключил нейтральный статус для Киева

Глава украинского минобороны напомнил, что свыше 70% граждан страны якобы поддерживают ее вступление в НАТО.

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Закрепление за официальным Киевом нейтрального статуса абсолютно исключено. С таким заявлением выступил глава минобороны Украины Алексей Резников. Он напомнил про евроатлантические планы страны и пообещал, что Киев продолжит стремиться в НАТО.

«Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины, а недавнее подачи заявки относительно членства является выражением настроений свыше 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности», - написал он на своей странице в Facebook*.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. На Западе, в частности в США, этот шаг назвали несвоевременным. В самом НАТО Зеленскому напомнили о принципе консенсуса всех участников альянса в вопросах вступления новых членов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО фактически влез в конфликт на Украине, однако это никоим образом не влияет на цели России. При этом представитель Кремля отметил, что из-за вмешательства НАТО стало «существенно тяжелее».

*Facebook, - (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).