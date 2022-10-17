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Жилой дом в Ейске после падения самолета горит с первого по девятый этаж

Ян Брацкий
19:04 17.10.2022
По данным МЧС РФ, площадь пожара в жилом доме в Ейске, предположительно, составляет 2 000 квадратных метров.
© Видео: VK, public215500967 © Фото: police_vkurse, VK
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Жилой дом в Ейске, во дворе которого рухнул Су-34, объят пламенем с первого по девятый этаж. Об этом сообщают очевидцы происшествия.  

«Огонь охватил девять этажей», - рассказал ТАСС один из очевидцев.

Ранее свидетельница случившегося опубликовала видео с места ЧП. За кадром слышны взрывы. По словам женщины, пожарные не могут приблизиться к полыхающему дому из-за постоянной детонации. Позже в МЧС РФ добавили, что огонь горит с первого по пятый этаж здания.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Летчики успели катапультироваться. С их слов, причиной происшествия стало возгорание одного из двигателей при взлете.

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