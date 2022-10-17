СМИ сообщают о гибели как минимум одного человека при падении Су-34 в Ейске

Также утверждается, что еще трех человек, в том числе ребенка, доставили в медицинское учреждение,

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Как минимум один человек стал жертвой ЧП в Ейске, передает Telegram-канал Mash. Следует отметить, что в настоящий момент официальной информации о погибших и пострадавших нет.

Кроме того, утверждается, что еще трех человек, в том числе ребенка, доставили в медицинское учреждение, у них тяжелое состояние.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что самолет упал на жилой дом в Ейске. Впоследствии в Министерстве обороны России объяснили, что воздушное судно рухнуло во дворе жилого района, после чего топливо самолета загорелось.