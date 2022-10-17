Глава Краснодарского края выехал на место падения Су-34 в Ейске

Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня, заявил он.

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправился на место падения Су-34 в Ейске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», - написал Кондратьев.

Ранее в МО раскрыли подробности произошедшего. По словам летчиков, которые находились на борту рухнувшего борта и впоследствии катапультировались, самолет рухнул из-за возгорания одного из двигателей при взлете.