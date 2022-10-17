Очевидцы сообщают о падении самолета на жилой дом в Ейске

В настоящий момент данных о пострадавших и разрушениях нет.

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Жители Ейска сообщают в социальных сетях о падении самолета на жилой дом. По предварительной информации, он был военным.

В настоящий момент данных о пострадавших и разрушениях нет. На месте уже работают экстренные службы.

Кроме того, появились данные о том, что летчик разбившегося борта мог выжить, очевидцы заметили неподалеку от места ЧП парашютиста. Он также попал на фото, сделанное с места происшествия.