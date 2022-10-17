«Я не знаю, что происходит»: новые кадры из Ейска, где самолет упал на жилой дом

© Видео: Математика Бесплатно, YouTube © Фото: Математика Бесплатно, YouTube

Очевидица опубликовала новые кадры трагедии в Ейске, где на жилой дом упал самолет. Видео опубликовано в YouTube. За кадром слышны постоянные взрывы и хлопки. По словам женщины, прибывшие на место пожара спасатели не могут приблизиться к полыхающему дому из-за постоянной детонации.

«Продолжаются страшные звуки, продолжаются эти хлопки ужасные. Огонь продолжается, приехали пожарные и полиция, звуки страшные. Я не знаю, что это такое. Это просто страшно, я не знаю, что происходит, как будто что-то взрывается», - говорит испуганная женщина за кадром.

Ранее жители Ейска сообщили в социальных сетях о падении самолета на жилой дом. По предварительной информации, воздушное судно было военным. В настоящий момент данных о пострадавших и разрушениях нет. Кроме того, появились данные о том, что летчик разбившегося самолета мог выжить, очевидцы заметили неподалеку от места ЧП парашютиста.