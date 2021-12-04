Трагедия на переезде: кадры с места столкновения поезда и скорой в Хабаровском крае

В Сети появились кадры с места столкновения поезда и машины скорой помощи в Хабаровском крае. По предварительной информации, водитель скорой выехал на железнодорожный переезд на красный свет.

«В результате столкновения фельдшер медицинской помощи погибла на месте, водитель и пациент получили травмы», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления ГИБДД по региону.

Впоследствии в региональном Минздраве добавили, что пациента, находившегося в автомобиле скорой помощи, доставили в реанимацию.

«Пациент с ковидной двусторонней пневмонией, с инородным телом в щеке. В ходе аварии у пациента произошло кровоизлияние в мозг, переломы ребер. Состояние тяжелое, находится на ИВЛ в реанимации», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, было уточнено, что водитель скорой получил перелом бедра, врачи диагностировали у него состояние средней степени тяжести.